Полиция разыскивает предполагаемого похитителя велосипеда (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение предполагаемого похитителя велосипеда из подъезда на Кукковке.

Как сообщили в МВД Карелии, 16 ноября примерно с 9 до 10 утра из подъезда дома №11 по улице Балтийской был похищен велосипед.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение гражданина, изображенного на видеозаписи.



Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: +7-996-112-74-07, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.