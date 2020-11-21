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Полиция разыскивает предполагаемого похитителя велосипеда (ВИДЕО)

Новости. Криминал
10:43, 22 Ноября 2020
фото: МВД Карелии
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Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение предполагаемого похитителя велосипеда из подъезда на Кукковке.

Как сообщили в МВД Карелии, 16 ноября примерно с 9 до 10 утра из подъезда дома №11 по улице Балтийской был похищен велосипед.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение гражданина, изображенного на видеозаписи.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: +7-996-112-74-07, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-22 12:33:29

Пофиг. Нашел место хранения. Только штрафовать.
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