Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Карелии

Разыскиваются очевидцы аварии с участием Volvo и КамАЗ.

Сотрудники ОМВД России по Кондопожскому району устанавливают очевидцев ДТП, произошедшего 31 октября в Кондопоге, сообщили в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, около 16.00 на Октябрьском шоссе в Кондопоге произошло столкновение двух грузовых автомобилей. КамАЗ загорелся, водитель погиб на месте ДТП.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, сообщать по телефонам: +7(81451) 2-09-02, 2-09-24, 2-09-03.