Полковник в отставке рассказал, как итальянцы попали в колонию Карелии

Полковник в отставке Александр Истомин, ранее возглавлявший отдел исправительно-трудовых учреждений Карелии, поделился воспоминаниями о службе в ведомстве.

Региональное Управление ФСИН в канун дня рождения Александра Александровича Истомина опубликовало его воспоминания о службе в ведомстве. На протяжении 7 лет Александр Истомин – ныне ветеран МВД, полковник в отставке - возглавлял отдел исправительно-трудовых учреждений Республики Карелия.

Так, Александр Истомин рассказал смешную историю, которая произошла с итальянцами в Карелии.

- Был случай. Начальник ИТК-4 Анатолий Захаров автостопом доехал до Рима. Он попал на прием в Министерство юстиции Италии и пригласил делегацию посетить наши колонии. Наступила осень, ноябрь 1993 года. Звонок из Москвы. Встретили делегацию итальянцев, вечером посадим на поезд "Арктика", встречайте.

Вместе с Захаровым мы встречали ночной поезд. Холод. Мокрый снег идет. Тогда и вокзала, как такового, в Сегеже не было. Встречаем гостей. Мужчины, в джинсовом пальто, с голой головой. Приехали профессор института, который преподавал пенитенциарную службу, начальник отдела пенитенциарных заведений министерства юстиции, начальник колонии в Палермо, где содержат всех мафиози Италии, и переводчик.

Итальянцы были удивлены, что в поезде минеральной воды нет, кофе нет и вообще ничего нет, 20 часов из Москвы они ехали без питания. По приезду, разместили мы их в гостинице при ЦБК, накормили. Я поручил сотруднику купить для гостей теплые шарфы в магазине спорттоваров. На следующий день заместитель начальника ИТК-7 Евгений Фефелов принес 3 "спартаковских" шарфа. Гостям показали ИТК-7, ИТК-4, недавно созданный отряд специального назначения "Гранит", свозили на канал, на водопад в Шавань, сводили в русскую баню и угостили медвежатиной. Гости пообещали выслать ответное приглашение, но так его и не последовало.

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