Половина муниципалитетов Карелии увеличила долги местных бюджетов

Задолженность местных бюджетов перед банками и региональной казной в 2020 году выросла в половине муниципальных образований Карелии.

Это следует из реестра долговых обязательств муниципалитетов, который ежемесячно обновляет министерство финансов Карелии.

По состоянию на 1 августа муниципальный долг по сравнению с началом года вырос в 9 из 18 муниципальных образований республики.

В тройке антилидеров с самыми высокими темпами роста - Муезерский район (прирост на 16%), Лахденпохский (на 15%), и Питкярантский - (на 13%).

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