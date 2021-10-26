Половина жителей Карелии хочет работать во время коронавирусных каникул

Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй житель Республики Карелия предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября.

Об этом говорят результаты опроса кандидатов на вакансии, который провел сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

В Карелии 46% опрошенных предпочли бы работать в ковидные каникулы, при этом женщины чаще мужчин готовы трудиться в течение нерабочей недели (51% и 46% соответственно).

При наличии выбора половина жителей региона предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы.

Тех, кто скорее хотел бы отдыхать больше всего среди населения до 34 лет (44%) с заработной платой до 49 тыс. рублей (36%). Работать в эти дни чаще предпочли бы жители Республики от 35 до 44 лет (53%) с заработной платой от 80 тыс. рублей в месяц (58%).