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Половина жителей Карелии хочет работать во время коронавирусных каникул

Новости. Общество
16:29, 26 Октября 2021
фото: © unsplash

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Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй житель Республики Карелия предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября.

Об этом говорят результаты опроса кандидатов на вакансии, который провел сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

В Карелии 46% опрошенных предпочли бы работать в ковидные каникулы, при этом женщины чаще мужчин готовы трудиться в течение нерабочей недели (51% и 46% соответственно).

При наличии выбора половина жителей региона предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы.

Тех, кто скорее хотел бы отдыхать больше всего среди населения до 34 лет (44%) с заработной платой до 49 тыс. рублей (36%). Работать в эти дни чаще предпочли бы жители Республики от 35 до 44 лет (53%) с заработной платой от 80 тыс. рублей в месяц (58%).

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Комментарии

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Клещ
2021-10-26 17:31:39
не у тех спрашивали) Впрочем как и всегда. Эти опросы как и росстат - что надо, то и напишут
мяйно мунов
2021-10-26 17:08:29
я вообще никогда работать не хочу. Пописываю статейки на заказ, с того и живу.
Сеня
2021-10-26 17:07:30
Жить то как то надо , за халяву никто платить не будет хм
АК
2021-10-26 16:57:44
Я бы рад отдохнуть, но у директора другие планы, Путин ему не указ.
Сеня
2021-10-26 17:08:07
АК, тогда рваните чачи с директором хе хе
Os
2021-10-26 16:57:43
Так в основном все и так работают - и бизнес, и бюджет.
Гражданин
2021-10-26 16:36:36
Уважаемая Столица на Онего.
Давайте завтра вы организуете свой - нормальный опрос.
И результат вас удивит.
Мы уже проходили опрос по повышению пенсионного возраста - который не проводили среди обычных людей.
Нет оснований доверять результатам опроса кандидатов на вакансии.
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