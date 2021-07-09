Полуголый мужчина поджег крест на церкви, а потом долго бегал от полиции по крышам

В США, штат Калифорния, мужчина в трусах залез на церковь и поджег крест, после чего попытался сбежать от прибывших на место полицейских по крышам.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой CBS News.

Инцидент произошел вечером в среду, 7 июля. По данным издания, 25-летний житель Сан-Франциско по имени Джон Доу залез на католическую церковь Святой Марии в районе Бойл-Хайтс по строительным лесам. Заметивший его охранник предположил, что мужчина хотел спрыгнуть, так как он постоянно повторял «Я не хочу этого делать».

После того, как мужчина поджег крест и пнул ногой статую, пытаясь опрокинуть ее, он дважды перепрыгнул с крыши на крышу, а затем повис на электрических проводах и начал сползать по стене. Сверху он начал кричать собравшимся внизу, что его хотят убить. Полицейские выслеживали мужчину на вертолете. Задержать американца удалось лишь после того, как он разбил окно и вломился в квартиру, спасаясь от двухчасовой погони.



фото: FOX 11

Как рассказал телеканалу FOX 11 представитель архиепископии Лос-Анджелеса Итцель Магана, здание церкви получило некоторые повреждения, в том числе несколько разбитых витражей, однако в результате инцидента никто не пострадал. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.