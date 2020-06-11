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Полуобнаженная Вера Брежнева станцевала в новом клипе (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
20:40, 12 Июня 2020
фото: © instagram.com/ververa
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В Сети появился новый клип на песню Веры Брежневой и Дмитрия Монатика "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" снимался в Испании в интерьерах необычного особняка. Впрочем, внимание зрителей привлекли не сколько декорации, сколько персонажи клипа. И Вера Брежнева, которая предстала перед поклонниками в нескольких необычных нарядах, в том числе и в прозрачном платье, пишут "Дни.Ру"

"Я хочу, чтобы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала", – рассказала Вера Брежнева о клипе и своих впечатлениях о его съемках.

Таким же мнением со своими поклонниками поделился и Дмитрий Монатик.

"Мы давно мечтали снять видеоработу в Барселоне, а у клипмейкера Тани Муиньо сразу нашлась подходящая по всем параметрам локация. Безбашенный дом, так мы его прозвали, потому что в нем нет крыши, и вообще дизайн интереснейший", — комментировал певец в личном блоге.

 

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