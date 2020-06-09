Вера Брежнева сверкнула упругими ягодицами (ФОТО)

Первые летние выходные актриса провела на природе.

Вера Брежнева отправилась на озеро. В шляпе и нежном топе певица покаталась на лодке, наслаждаясь солнцем и природой.



Потом в комнате перед тем как отправится загорать, девушка запечатлела себя в купальнике и показала ягодицы, пишет Teleprogramma.

"Наконец-то надела купальник", – похвасталась звезда.

Поклонники восхитились формами Веры.



"Нереальные ноги", "как хороша", – стали обсуждать фото фанаты.



Артистка редко оголяется. Она предпочитает демонстрировать фигу своему мужу. Ранее она признавалась, что присылает Меладзе пикантные кадры.