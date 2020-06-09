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Вера Брежнева сверкнула упругими ягодицами (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 09 Июня 2020
фото: © instagram.com/ververa
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Первые летние выходные актриса провела на природе.

Вера Брежнева отправилась на озеро. В шляпе и нежном топе певица покаталась на лодке, наслаждаясь солнцем и природой.

Потом в комнате перед тем как отправится загорать, девушка запечатлела себя в купальнике и показала ягодицы, пишет Teleprogramma.

"Наконец-то надела купальник", – похвасталась звезда.

Поклонники восхитились формами Веры.

"Нереальные ноги", "как хороша", – стали обсуждать фото фанаты.

Артистка редко оголяется. Она предпочитает демонстрировать фигу своему мужу. Ранее она признавалась, что присылает Меладзе пикантные кадры.

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