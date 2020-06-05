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Ольга Бузова презентовала клип на новую песню (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 05 Июня 2020
фото: © instagram.com/buzova86
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Звезда презентовала новый клип на песню "Орбит без сахара" (12+).

Ольга Бузова уже давно всем доказала, что пришла в шоу-бизнес всерьез и надолго. Звезда без устали записывает новые композиции и снимает клипы. Даже коронавирус не смог повлиять на выход очередного видео на песню "Орбит без сахара", пишет StarHit.

Сама артистка призналась, что очень долго ждала премьеры и волновалась.

"Ловите мой новый хит. Боже, как я ждала этого! Просто смотрите и наслаждайтесь. Танцуйте, зажигайте и снимайте видео под него", – подписала ролик звезда.

В клипе Ольга предстала в очень необычном футуристичном образе. Действие самого ролика развивается в будущем — в одном из баров. Героиня Бузовой влюбляется в молодого человека, вместе с которым отправляется на прогулку по городу.

Поклонники звезды отметили, что видео получилось очень необычным. 

Фанаты уже пришли к выводу, что Бузова посвятила композицию своему бойфренду Давиду Манукяну. 

Давид один из первых поддержал Ольгу и поздравил с выходом новой композиции. В социальных сетях блогер заявил, что гордится возлюбленной.

Напомним, что роман звезд продолжается уже около года. Фанаты то и дело интересуются, когда же парочка поженится. Пока они не спешат с важным решением, хотя Бузова неоднократно признавалась, что готова и к новому браку, и к детям.

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