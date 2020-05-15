890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пудож останется без тепла и горячей воды? 3
15.05.2020 13:05
Названа предварительная причина пожара, на котором погибли три жителя Карелии (ФОТО) 1
15.05.2020 07:40
Собака изувечила пенсионерку в Петрозаводске 7
15.05.2020 13:43

Настя Каменских позировала для мужа в одних трусиках (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 15 Мая 2020
фото: © instagram.com/kamenskux
Загрузка...

Певица поделилась интересными моментами своей личной жизни.

Настя Каменских создала романтическое видео, которое посвятила супругу. Настя представила новый сингл и видео "Воспоминания". В ролике можно увидеть счастливых музыкантов, которые поженились в мае прошлого года, пишет Cosmopolitan.

Настя показала пикантные кадры, сделанные на лучших курортах мира. Артистка вместе с избранником в 2019-м побывала во многих странах, где получила много позитивных эмоций. Она с удовольствием упоминает Мальдивы, Африку, Хорватию, Корсику, Куршевель, Монте-Карло и другие живописные уголки планеты.

На одном из кадров Каменских запечатлена на яхте. Потап снял избранницу, которая загорала без бюстгальтера.

"Я счастлива, что наконец делюсь с вами этой очень значимой, особенной для меня песней. В ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили меня на эту песню и превратились в клип, который я сняла прямо у себя дома! Получился такой нежный и теплый видеоальбом! И живите так, чтобы хотелось вспомнить каждый свой день!",  – отметила Каменских.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 6
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»