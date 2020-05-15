Настя Каменских позировала для мужа в одних трусиках (ВИДЕО)

Певица поделилась интересными моментами своей личной жизни.

Настя Каменских создала романтическое видео, которое посвятила супругу. Настя представила новый сингл и видео "Воспоминания". В ролике можно увидеть счастливых музыкантов, которые поженились в мае прошлого года, пишет Cosmopolitan.

Настя показала пикантные кадры, сделанные на лучших курортах мира. Артистка вместе с избранником в 2019-м побывала во многих странах, где получила много позитивных эмоций. Она с удовольствием упоминает Мальдивы, Африку, Хорватию, Корсику, Куршевель, Монте-Карло и другие живописные уголки планеты.

На одном из кадров Каменских запечатлена на яхте. Потап снял избранницу, которая загорала без бюстгальтера.

"Я счастлива, что наконец делюсь с вами этой очень значимой, особенной для меня песней. В ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили меня на эту песню и превратились в клип, который я сняла прямо у себя дома! Получился такой нежный и теплый видеоальбом! И живите так, чтобы хотелось вспомнить каждый свой день!", – отметила Каменских.