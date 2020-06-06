Настя Каменских сверкнула клубничкой на камеру (ФОТО)

Певица рассказала о своем рационе.
Настя Каменских на своей странице в Instagram рассказала, что она питается дробно – 5 раз в день в одно и то же время с перерывом в 3 часа.
"Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера", – отметила певица.
Завтрак: овсянка или овечий йогурт (без добавок), ягоды, фрукты, орехи.
На одном из фото артистка показала свой завтрак – спелую клубничку и кашу.
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Перекус: омлет с авокадо или огурцом. Без молока или сливок.
Обед делится на три составляющие:
Варианты белка: отварная куриная грудка, говяжий стейк на грил, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты;
Гарнир (гречка, бурый рис, киноа);
Салат из овощей на оливковом масле.
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Ужин: мясо, птица, рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле).
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Второй перекус: 150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара.
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