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Настя Каменских сверкнула клубничкой на камеру (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
20:40, 06 Июня 2020
фото: © instagram.com/kamenskux
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Певица рассказала о своем рационе.

Настя Каменских на своей странице в Instagram рассказала, что она питается дробно – 5 раз в день в одно и то же время с перерывом в 3 часа.

"Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера", – отметила певица.

Завтрак: овсянка или овечий йогурт (без добавок), ягоды, фрукты, орехи. 

На одном из фото артистка показала свой завтрак – спелую клубничку и кашу.



Перекус: омлет с авокадо или огурцом. Без молока или сливок. 

Обед делится на три составляющие:

Варианты белка: отварная куриная грудка, говяжий стейк на грил, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты;

Гарнир (гречка, бурый рис, киноа);

Салат из овощей на оливковом масле.

Ужин: мясо, птица, рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле).

Второй перекус: 150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара.

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