Помойка в спальном районе Петрозаводска поразила масштабами эксперта (ФОТО)

На Древлянке коммунальные службы не убирают мусор на площадке: свалка увеличивается в объемах.

В районе дома по адресу Лососинское шоссе, 25 в Петрозаводске разрастается мусорная свалка. Ее фото в редакцию «Столицы на Онего» прислал эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин.

«Картина уже 1,5 недели. 10 дней все мимо ходят», — пояснил он.

Ранее Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии, и назвал недостаточным контроль со стороны чиновников. Текст интервью с экспертом читайте далее.