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Помойка в спальном районе Петрозаводска поразила масштабами эксперта (ФОТО)

Новости. Общество
09:55, 26 Августа 2021
фото: © Сергей Пластинин / ВК

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На Древлянке коммунальные службы не убирают мусор на площадке: свалка увеличивается в объемах.

В районе дома по адресу Лососинское шоссе, 25 в Петрозаводске разрастается мусорная свалка. Ее фото в редакцию «Столицы на Онего» прислал эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин.

«Картина уже 1,5 недели. 10 дней все мимо ходят», — пояснил он.

Ранее Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии, и назвал недостаточным контроль со стороны чиновников. Текст интервью с экспертом читайте далее.

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Комментарии

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David.
2021-08-26 11:25:34
Сами на Дырянку сброд со всей рэспублики свезли, ну вот он обжился и устраивает привычную себе среду обитания. А еще забитая канализация, шашлыки во дворах и прочее прочее ...
Off
2021-08-26 10:19:42
Ничего , едроссы кинут пенсионерам и воякам по десять -пятнадцать тысяч...и все останется по прежнему . Они и проголосуют за помойки..
Никита
2021-08-26 10:15:20
Бардак кругом и дилетанты во власти рядом . просрали и засрали всё что только можно , не знают и не умеют работать совсем .
banan
2021-08-26 10:46:08
Никита, покажите как работать. Наведите порядок руками ответственных на отдельно взятой территории. Вы ж эксперт. А заодно расскажите остальным как это делать.
Toxa
2021-08-26 10:56:28
banan, если человек занимает определенную должность, он обязан быть компетентным спецом в своей области. Каждый должен быть на своём месте!
Никита
2021-08-26 10:54:27
banan, пусть работают те бездари кто деньги за это получают или на пенсион идут , и по арбату пусть болтаются . Население региона тут при чём ?
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