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Новости. Общество
22:00, 28 Марта 2018

Поп-звезда присоединилась к акции в поддержку Кемерово, но вскоре удалила пост

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Вера Брежнева написала в Инстаграм о бойкоте торговых центров.

В связи с трагедией в торговом центре Кемерова скорбит вся страна, в том числе и артисты. Они отменяют концерты и выступления и присоединяются к трауру, рассказывает Cosmopolitan.

Певица Вера Брежнева также поддержала акцию бойкотировать торговые центры 31 марта. "Этой акцией хочется напомнить владельцам ТЦ о том, что к ним ходят ЛЮДИ. Поэтому владельцы обязаны не только заботиться об их безопасности, но и нести ответственность за происходящее. Поддерживаю", - написала Брежнева в Instagram. Свое сообщение она сопроводила хештегами #31мартаянеидувтц и #Кемеровомыстобой.

Однако вскоре Брежнева удалила свой пост.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался пожар. Десятки посетителей молла с детьми оказались заперты в помещениях, коридорах и на лестницах здания. Большинство жертв пожара задохнулись, пытаясь выбраться или ожидая помощи.

По последним данным, очаг возгорания был в "сухом" бассейне в детском развлекательном комплексе. Пламя быстро перекинулось на сетку, свисавшую с потолка, и стенку скалолазания, дерматиновая обшивка которой вспыхнула мгновенно. После огонь добрался до электропроводки и пережег провода - свет погас на всех этажах.

По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека.

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