Попавший под машину в Петрозаводске пешеход "не убедился в безопасности", заявили в ГИБДД

ГИБДД Карелии сообщила подробности ДТП, произошедшего в субботу в Петрозаводске: под машину попал спешившийся велосипедист.

Авария произошла в 17:28 на пересечении улицы Кирова и переулка Озерный.

Как сообщили в ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля "Лада Веста" при совершении поворота направо совершил наезд на спешившегося 51-летнего велосипедиста.

Он "переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, не убедившись в безопасности своего маневра", пояснили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в БСМП Петрозаводска.