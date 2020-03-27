Популярное кафе стало первым, кто поплатился за неподчинение на карантине властям в Карелии

Власти Карелии нашли способ воздействия на организации, не выполняющие распоряжение главы республики о приостановке их деятельности в период карантинных мероприятий.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер Карелии Игорь Корсаков во время "Прямой линии" на странице Артура Парфенчикова Вконтакте.

Корсаков напомнил, что, согласно распоряжению губернатора, в Карелии должна быть приостановлена работа всех организаций, кроме тех, которые относятся к сфере жизнеобеспечения населения.

"Сегодня будет принудительное приостановление одного предприятия, которое вопреки распоряжению главы республики осуществляло деятельность по питанию. В 22.50 в субботу мы выехали вместе – Роспотребнадзор и полиция, установили факт, составили протокол, суд уже вынес решение и сегодня мы будем принудительно (закрывать – прим. ред.)", - заявил вице-премьер.

Он не сказал, как называется учреждение, но по неофициальным данным, это популярное кафе "Сказка" в местечке Пески.

На каком основании суд принимает решения о принудительном закрытии организаций, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".