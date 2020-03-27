890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
27.03.2020 13:10
Через несколько минут глава Карелии проведет "прямую линию" по коронавирусу 1
Сегодня 11:55
Четвертый условно заболевший коронавирусом, выявленный в Петрозаводске, не сообщил о поездке за границу 5
Новое
Сегодня 14:54
Врачи уволились из больницы в Карелии, не желая работать с пациентами с коронавирусом 38
Сегодня 07:15
Президент выступит с экстренным сообщением
Сегодня 13:24

Популярное кафе стало первым, кто поплатился за неподчинение на карантине властям в Карелии

Новости. Экономика
14:47, 02 Апреля 2020
Загрузка...

Власти Карелии нашли способ воздействия на организации, не выполняющие распоряжение главы республики о приостановке их деятельности в период карантинных мероприятий.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер Карелии Игорь Корсаков во время "Прямой линии" на странице Артура Парфенчикова Вконтакте.

Корсаков напомнил, что, согласно распоряжению губернатора, в Карелии должна быть приостановлена работа всех организаций, кроме тех, которые относятся к сфере жизнеобеспечения населения.

"Сегодня будет принудительное приостановление одного предприятия, которое вопреки распоряжению главы республики осуществляло деятельность по питанию. В 22.50 в субботу мы выехали вместе – Роспотребнадзор и полиция, установили факт, составили протокол, суд уже вынес решение и сегодня мы будем принудительно (закрывать – прим. ред.)", - заявил вице-премьер.

Он не сказал, как называется учреждение, но по неофициальным данным, это популярное кафе "Сказка" в местечке Пески.

На каком основании суд принимает решения о принудительном закрытии организаций, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2020-04-02 15:28:29
И кстати, Мангал на Древлянке тоже работает по ночам.
sergo
2020-04-02 15:27:58
Этот рассадник грязи и кишечной палочки, лучше закрыть раз и навсегда.
Ткачев
2020-04-02 15:00:10
Аплодирую, подбрасывая малахай.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.03.2020, 18:40
Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда коронавирус придет в республику
01.04.2020, 18:25
Четвертый условно заболевший коронавирусом житель зарегистрирован в Карелии – состояние тяжелое (СРОЧНО)
28.03.2020, 15:30
"Мы найдем управу на хитрых дельцов"
31.03.2020, 18:07
В Карелии с 1 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции
29.03.2020, 12:47
Более 90 тысяч россиян подписали петицию с требованием отменить плату за услуги ЖКХ из-за коронавируса
29.03.2020, 20:27
В Карелии выявлен второй условно больной коронавирусом (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 13:53
Капитал
Необходимо найти резервы 2
Председатель карельского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Александр Калько прокомментировал ситуацию в экономике.
Это вопрос выживания 1
Сегодня 09:13
Врачи работают буквально на износ 3
01.04.2020 16:07
"Вид города будет другой"
01.04.2020 13:29
"Больницы и школы важнее ракет" 7
01.04.2020 10:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:39
Без политики
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
Новая жизнь, в которую мы все с каждым днем всё больше погружаемся, неизбежно вносит свои коррективы.
Хотите, как в Италии? Нет, как в Исландии! 5
01.04.2020 16:26
Спасите нас от спасающихся! 1
30.03.2020 16:04
архив чтиво

Медиа

Глава Республики проверил соблюдение торговыми центрами мер по карантину и профилактике коронавируса
01.04.2020 15:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»