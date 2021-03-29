Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ФОК "Динамо" появится в Петрозаводске 7
Сегодня 08:25
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
На трассе в Карелии водитель лесовоза выручил из беды пассажиров автобуса 3
Сегодня 07:15
Левашовский бульвар в Петрозаводске оказался под угрозой вырубки из-за строительства дороги 36
Сегодня 06:40
Рысь на дереве караулит людей в поселке Карелии 5
Сегодня 09:00
Суд установил зарубежный адрес экс-совладельца обанкроченного сельхозпредприятия Карелии 7
Сегодня 14:54
Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО) 22
Сегодня 15:23
В Оренбурге ищут солдата-срочника из Карелии, который 25 лет назад дезертировал из части 6
Сегодня 07:00

Популярный певец выпустил кроссовки с человеческой кровью

Новости. Общество
21:30, 29 Марта 2021
фото: @lilnasx
Загрузка...

Американский рэпер Lil Nas X совместно с нью-йоркской компанией MSCHF выпустил кроссовки с человеческой кровью и подвергся критике со стороны пользователей сети.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

По информации издания, исполнитель разработал дизайн обуви под названием Satan Shoes ("Обувь сатаны"), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови.

По словам представителя MSCHF, кровь в кроссовках принадлежит сотрудникам компании. "Мы любим жертвовать для нашего искусства", — подчеркнул он.

Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Стоимость каждой пары составила 1018 долларов (77 тысяч рублей). Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. При этом представители бренда Nike отрицают свою причастность к разработке описанной модели.

Певец Lil Nas X выложил снимок обуви на своей странице в Instagram, где подписчики принялись критиковать его в комментариях. "Ты больной", "Можешь оставить эти кеды себе. Мне неважно, насколько они лимитированные", "Начни уважать Бога", "Это неуважение к твоим религиозным фанатам", "Я в шоке", — писали пользователи сети.

В октябре 2019 года компания MSCHF создала кроссовки со святой водой в подошве. Речь идет об обуви Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"), в пузырьковые подошвы которой была залита святая вода из реки Иордан, а ее шнурки украшены распятием.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Сегодня 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 5
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 8
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:40
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»