Популярный ведущий Первого канала едва не лишился глаз на съемках в Карелии

На съемках передачи «Жизнь своих» на Онежском озере едва не произошел несчастный случай.

Ведущий программы о путешествиях «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов заявил, что однажды чуть не лишился глаз на съемках. Об опасном случае он вспомнил в разговоре с изданием KP.RU. Его слова приводит Лента.ру.

Кривцов рассказал, что инцидент произошел в процессе работы над выпуском передачи, который был посвящен Карелии. На съемках ведущий учился кататься на вейкборде на Онежском озере. Во время обучения его снимали с квадрокоптера.

«В один момент коптер приблизился ко мне сантиметров на пятнадцать, и я в ужасе подумал, что сейчас его винты оставят меня без глаз, вильнул в сторону — упал в воду. Хорошо, что только этим и обошлось», — рассказал ведущий шоу «Жизнь своих».

Программа «Жизнь своих» начала выходить на Первом канале в октябре 2022 года. В эфире передачи Кривцов рассказывает о людях, проживающих в разных уголках России.