Попытка завладеть участком за 4,6 млн рублей закончилась для жителя Карелии приговором суда

В Кондопоге мужчина признан виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу, сообщили в Следкоме Карелии

Следствием и судом установлено, что 45-летний подсудимый вместе с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решили мошенническим путем завладеть земельным участком знакомого стоимостью 4 600 000 рублей. Для этого мужчина обратился в суд.

В обоснование гражданского иска он предоставил суду сфальсифицированные письменные доказательства о том, что собственник земельного участка занимал у него деньги. Долг был равен стоимости земли. Так подсудимый рассчитывал ввести суд в заблуждение и самому получить право собственности на земельный участок. Однако свои действия мужчина не смог довести до конца, поскольку при проведении судебной экспертизы был выявлен факт фальсификации договора займа.

Кондопожский городской суд приговорил мужчину к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего о взыскании с подсудимого 250 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.