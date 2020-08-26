Портал для жалоб и предложений заработал в Карелии

Новый электронный ресурс, появившийся в Карелии, позволяет оперативно получить ответ по вопросам ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, образования.

Во вторник, 26 августа, начала работу система по работе с обращениями граждан "Активный гражданин" и портал "Народный Контроль. Карелия". Также создано одноименное с сайтом мобильное приложение, которое можно скачать в Apple store и Google play.

Теперь любой житель Карелии может сообщить о проблеме или предложить инициативу. Чтобы оставить жалобу, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги.

Поступающие обращения будут направляться в министерства или в администрации муниципалитетов.