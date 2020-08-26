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Портал для жалоб и предложений заработал в Карелии

Новости. Общество
07:25, 27 Августа 2020
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Новый электронный ресурс, появившийся в Карелии, позволяет оперативно получить ответ по вопросам ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, образования.

Во вторник, 26 августа, начала работу система по работе с обращениями граждан "Активный гражданин" и портал "Народный Контроль. Карелия". Также создано одноименное с сайтом мобильное приложение, которое можно скачать в Apple store и Google play.

Теперь любой житель Карелии может сообщить о проблеме или предложить инициативу. Чтобы оставить жалобу, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги. 

Поступающие обращения будут направляться в министерства или в администрации муниципалитетов.

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