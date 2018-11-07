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Новости. Экономика
11:30, 07 Ноября 2018
фото: pixnio.com

Портал поиска работы рассказал, когда большой опыт может быть недостатком

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Чаще всего при поиске работы соискатели сталкиваются с проблемой недостаточного опыта по желаемой вакансии.

Работодатели стремятся подыскать сотрудников, которые могут сразу же приступить к своим обязанностям. Вместе с тем= далеко не всегда большой опыт является преимуществом для потенциального работника.

По мере развития и карьерного роста профессионал становится все более ценным, то есть, может рассчитывать на больший оклад. Однако не все работодатели готовы оплачивать работу опытного специалиста на должном уровне. Поэтому иногда отдают предпочтение молодым, не таким целеустремленным соискателям. В этом случае есть возможность сэкономить фонд оплаты труда. Кроме того, минусом может стать большой опыт работы для специалистов новых профессий, связанных с современными технологиями. Работодатели могут настороженно относиться к таким соискателям, ведь во многих сферах технологии и знания меняются очень быстро.

Чтобы большой опыт работы стал для резюме действительно плюсом, стоит учесть рекомендации, которые предлагает jobsavior.com. Прежде всего, важно показать потенциальным работодателям то, что специалист постоянно развивается в своей профессии. Для этого нужно регулярно проходить повышение квалификации, курсы и тренинги, предусмотренные для конкретной специальности. И это обязательно стоит указывать в резюме.

Кроме того, стоит продемонстрировать работодателю развитие в должности. Даже на небольшом продвижении по службе нужно акцентировать внимание, ведь это показывает, что карьера не стоит на месте, и усилия специалиста оценены руководством.  В особенности актуален этот совет, если профессионал работает на одном месте длительное время. Демонстрация карьерного роста в этом случае покажет, что он не просто «застрял» в своем развитии, а его способности замечены и признаны работодателем.

В ходе общения с HR-специалистами на собеседовании важно обратить внимание на то, что опыт и глубокие знания в профессии позволят соискателю быстрее влиться в коллектив и работу компании. Ему не придется вникать во все тонкости и механизмы деятельности фирмы. Для многих областей именно это является решающим фактором для выбора сотрудника. Ведь ошибки и простои, которые могут возникнуть из-за деятельности неопытного специалиста, бизнесу абсолютно не нужны. К тому же, потратив бюджет компании на оплату работы высококвалифицированного сотрудника, руководство приобретет намного больше, ведь он сможет решать более сложные и ответственные задачи.

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