Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 02 Июня 2018

Портноактриса из Дагестана Кира Queen увидела свою "казнь" в Сети

По теме

Тина Канделаки считает, что "секс в обществе жутко переоценен"
02.06.18 21:20
Звезда Comedy Woman во второй раз стала мамой
02.06.18 19:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
02.06.18 19:00
Все новости
Загрузка...

Дагестанке Аде Махачаевой, снимающейся в порнофильмах под псевдонимом Кира Queen, угрожает опасность.

О том, что порноактрисе угрожают, стало известно еще в марте. Несмотря на это, девушка не стала отказываться от своей любимой работы и продолжила карьеру в Санкт-Петербурге, пишет "Life".

Переезд в культурную столицу не спас порноактрису: злоумышленники вычислили ее место жительства и разгромили квартиру. После этого случая она бежала в Будапешт, но и там нашли. Ее обвиняли в осквернении ислама, а она утверждала, что атеистка: это ее выбор и ее жизнь.

Тогда Кира Queen рассказывала об этом с усмешкой, но потом ей стало не до шуток. Она увидела в Сети ролик под названием "Казнь", где связанная девушка, похожая на нее, лежит на земле и в нее стреляют.

Глядя на видео, размещенное в паблике Mash, не сразу становится понятно, что это всего лишь инсценировка. Теперь порноактриса опасается, что угрозы, которые она не воспринимала всерьез, могут оказаться реальными.

По теме

Тина Канделаки считает, что "секс в обществе жутко переоценен"
02.06.18 21:20
Звезда Comedy Woman во второй раз стала мамой
02.06.18 19:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
02.06.18 19:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека
28.05.2018, 21:30
ФОТО: Полностью голая 51-летняя певица в неубранной квартире (18+)
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег

Аналитика

30.05.2018 10:49
Обществоведение
Работа до последнего пациента
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
К делу подключились консультанты 4
29.05.2018 12:28
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 4
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 7
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

01.06.2018 15:07
Без политики
Радость до небес
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
"Сам справлюсь с божьей помощью" 4
01.06.2018 10:29
Просто плюнь! 4
29.05.2018 14:00
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
01.06.2018 10:20
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»