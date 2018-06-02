Портноактриса из Дагестана Кира Queen увидела свою "казнь" в Сети

Дагестанке Аде Махачаевой, снимающейся в порнофильмах под псевдонимом Кира Queen, угрожает опасность.

О том, что порноактрисе угрожают, стало известно еще в марте. Несмотря на это, девушка не стала отказываться от своей любимой работы и продолжила карьеру в Санкт-Петербурге, пишет "Life".

Переезд в культурную столицу не спас порноактрису: злоумышленники вычислили ее место жительства и разгромили квартиру. После этого случая она бежала в Будапешт, но и там нашли. Ее обвиняли в осквернении ислама, а она утверждала, что атеистка: это ее выбор и ее жизнь.

Тогда Кира Queen рассказывала об этом с усмешкой, но потом ей стало не до шуток. Она увидела в Сети ролик под названием "Казнь", где связанная девушка, похожая на нее, лежит на земле и в нее стреляют.

Глядя на видео, размещенное в паблике Mash, не сразу становится понятно, что это всего лишь инсценировка. Теперь порноактриса опасается, что угрозы, которые она не воспринимала всерьез, могут оказаться реальными.