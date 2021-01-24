Посадил на капот: в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадал пешеход

Девушка попала под колеса иномарки, когда пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Лососинском шоссе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье в 19.08 в районе дома № 22/1 по Лососинскому шоссе 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей быть внимательнее при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что ДТП на Лососинском шоссе попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".