Посчитано, сколько времени нужно жителю Карелии, чтобы накопить на жилье

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Средней карельской семье в 2018 году потребуется 2,3 года, чтобы накопить на покупку стандартной квартиры, считают в правительстве республики.
В документе также указана средняя стоимость 1 кв м общей площади жилья эконом-класса. В 2017 году она составила 40 тыс. 65 рублей, а в 2018 году повысится до 40 тыс. 145 рублей.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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