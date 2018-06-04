Посчитано, сколько времени нужно жителю Карелии, чтобы накопить на жилье

Средней карельской семье в 2018 году потребуется 2,3 года, чтобы накопить на покупку стандартной квартиры, считают в правительстве республики.

В документе также указана средняя стоимость 1 кв м общей площади жилья эконом-класса. В 2017 году она составила 40 тыс. 65 рублей, а в 2018 году повысится до 40 тыс. 145 рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".