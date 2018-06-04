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Новости. Общество
11:21, 04 Июня 2018

Посчитано, сколько времени нужно жителю Карелии, чтобы накопить на жилье

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Средней карельской семье в 2018 году потребуется 2,3 года, чтобы накопить на покупку стандартной квартиры, считают в правительстве республики.

В документе также указана средняя стоимость 1 кв м общей площади жилья эконом-класса. В 2017 году она составила 40 тыс. 65 рублей, а в 2018 году повысится до 40 тыс. 145 рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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баян
2018-06-04 12:59:09
Это если у каждого члена семьи зарплата будет как у чиновника
zanoza
2018-06-04 12:30:37
Так если это так,то почему так остро стоит квартирный вопрос в регионе??? Зачем нам сказки рассказывать??? Мы и есть среднестатистические семьи с весьма среднестатистическим бюджетом.И хватает среднестатистической семье средств чтобы едва дотянуть до следующей зарплаты.Какие уж тут квартиры.И где у нас на рынке недвижимость стоимость за 1 кв.м. 40 тыс.145 руб.???Цены гораздо выше!!!
User
2018-06-04 12:07:04
Возьмем среднюю карельскую семью папа+мама+ребенок получающую среднюю з.п. которая на 2018г. составляет около 35 тыр. За минусом НДФЛ папа и мама на руки получают по 30450 руб. каждый. Итого ежемесячный семейный доход 60900 руб. Примем, что половина семейного дохода уходит на семейные нужды (ЖКХ, съем квартиры, еда, одежда, детский сад, школьные поборы и т.д.). Итого остается 30450 руб. Умножаем указанную сумму на 2,3 года (28 месяцев) и получаем 852600 руб. С учетом цены 40145 за кв.м на эти деньги можно купить 21 кв.м.
В связи с вышеизложенным предлагаю снимать такое "стандартное жилье" понаехавшим членам правительства, дабы они на своей шкуре прочувствовали его доступность и комфортность.
кир
2018-06-04 11:54:31
А кредит взять нельзя?
Доктор Лень
2018-06-04 12:23:56
Ув.кир, не стОит. Лично знаю банкирьефф, "хорошие люди", всё такое.. Ну - за среднюю карельскую за тата+мама+User+ребёнок+grigorjevвсётакое+НДФЛ.. Отпуск, парни!!!))
User
2018-06-04 12:10:14
кир, с кредитом из дохода еще и проценты оплачивать придется.
stranger
2018-06-04 11:46:47
Речь идёт о средней карельской семье "небожителей", которые составляют 5-7%. Для них и строят.
shishk
2018-06-04 11:44:10
Итак, считаем.
Семья из двух человек, без детей. Суммарная зп, пусть будет, 90 тыс- это еще поискать! Двушка, 50 кв.м., если верить сказочникам, исходя из "средней" стоимости кв. метра- 2 008 750 (уже утопия). Пока нет квартиры снимаем 1-ку за 12тр. Остается 78тыс. Допустим из них откладываем на новую 50тыс в месяц. Итого имеем срок почти 3,5 года, это при условии, что цена останется на прежнем уровне, что вряд ли, да и прожить на оставшиеся 28 тыс двум взрослым людям, мягко скажем, проблематично. Или я хреново считаю, или у чуваков в правительстве калькулятор другой.
bioch
2018-06-04 11:31:10
Возьмем 2018 год. 40 тыс. 145 рублей на 54 кв.м. - это 2167830 руб. 2,3 года - это 27 месяцев.
2167830 делим на 27 месяцев = 80290 руб. - такую сумму "средняя семья в Карелии" должна откладывать в месяц.
Чудесная арифметика от правительства.
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