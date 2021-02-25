Поселение старообрядцев появится в деревне Карелии

СМИ сообщают, что старообрядческое поселение будет образовано в деревне Кривцы в Пудожском районе Карелии.

В рамках программы возвращения из-за рубежа старообрядцев-соотечественников организуется старообрядческое поселение в деревне Кривцы республики Карелия. Об этом информирует сайт "Русская вера".

Сообщается, что проект переселения готовился около трех лет. В деревне Кривцы проживают около 25 человек. В населенном пункте принимает сотовая связь и работает Интернет. В 2017 году при подготовке деревни для переселения проложена новая линия электропередач. Есть уличное освещение. Рядом располагается одноименный поселок с численностью жителей 800 человек, где имеются пожарная часть, магазины, школа, детский сад, фельдшерский пункт, администрация. Общая площадь всех участков более 30 га — это участки под ЛПХ и ИЖС, а также участки сельскохозяйственного использования. Имеется участок под АЗС.

Помимо земельных наделов переселенцам предлагаются три жилых дома (четвертый двухэтажный бревенчатый дом находится в аварийном состоянии), кирпичные здания магазина 130 кв. метров и скотного двора 1500 кв. метров (подлежат капитальному ремонту), шиномонтаж, баня, хозпостройки и прочее. Общее количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества 30, из них 24 в собственности и 6 участков в долгосрочной аренде.

Ранее сообщалось, что боливийские старообрядцы переехали жить в Карелию.