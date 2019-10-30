Боливийские старообрядцы переехали жить в Карелию

В Карелию на постоянное жительство переехали старообрядец из Боливии Никита Килин Зайцев и его супруга Василиса.

Супруги живут в Петрозаводске на территории прихода общины во временно построенном домике. Никита имеет профессию массажиста, учится в Москве. У него оформлен вид на жительство, через три года готовится получить российское гражданство. Василиса по профессиональному образованию − швея, может работать на дому.

Никита и Василиса мечтают жить недалеко от Петрозаводска, завести собственное натуральное хозяйство.

У молодого "переселенца" дома остались родители и еще 11 братьев и сестер. Говорит, что сейчас все внимательно следят за его судьбой в новых условиях, если ему понравится, остальные тоже будут думать о переезде.