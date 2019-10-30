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Новости. Общество
18:40, 30 Октября 2019
фото: ©Сайт правительства Карелии

Боливийские старообрядцы переехали жить в Карелию

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В Карелию на постоянное жительство переехали старообрядец из Боливии Никита Килин Зайцев и его супруга Василиса.

Супруги живут в Петрозаводске на территории прихода общины во временно построенном домике. Никита имеет профессию массажиста, учится в Москве. У него оформлен вид на жительство, через три года готовится получить российское гражданство. Василиса по профессиональному образованию − швея, может работать на дому.

Никита и Василиса мечтают жить недалеко от Петрозаводска, завести собственное натуральное хозяйство.

У молодого "переселенца" дома остались родители и еще 11 братьев и сестер. Говорит, что сейчас все внимательно следят за его судьбой в новых условиях, если ему понравится, остальные тоже будут думать о переезде.

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Комментарии

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новый
2019-10-30 18:59:37
Офигенные специалисты. Один массажист, другая может быть будет работать на дому. За пенсией приперлись ? Нам такие специалисты без надобности. Своих учоных на Пушкинской в избытке.
кир
2019-10-30 18:46:04
РПЦ конкурентов терпит? Два века назад их гоняли и они прятались в глуши.
Гость
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