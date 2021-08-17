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Поселок в Карелии ждет аристократов с деньгами в «бархатный» сезон

Новости. Общество
09:35, 19 Августа 2021
фото: © cottage.excursion-karelia.ru

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Согласно данным сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, самое дорогое направление в «бархатный» сезон — Пряжа, а самое дешевое — Москва.

Карельский поселок Пряжа, Валдай в Новгородской области, а также Эльбрус, Осташков, Истра, Узнезя, Ялта, Красная Поляна, Зеленоградск и Москва — самые «роскошные» направления отдыха и путешествий в сентябре и октябре.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в «бархатный» сезон от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Москве, отдых же в Пряже оказался по карману лишь обеспеченным людям.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года.

Десять дорогих направлений отдыха в «бархатный» сезон:
Пряжа — 9000 ₽ / 7 ночей
Валдай — 8000 ₽ / 7 ночей
Эльбрус — 7257 ₽ / 7 ночей
Осташков — 5515 ₽ / 6,5 ночи
Истра — 4700 ₽ / 2,5 ночи
Узнезя — 4000 ₽ / 6 ночей
Ялта — 3515 ₽ / 9 ночей
Красная Поляна — 3040 ₽ / 3 ночи
Зеленоградск — 2995 ₽ / 7 ночей
Москва — 2860 ₽ / 2,5 ночи

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-08-19 10:25:42
Пряжу помню хорошо, всегда гаичники деньги клянчили, в 1999 году,когда с Финляндии возвращались, сейчас не знаю, изменилось что нибудь!?
Беня
2021-08-19 11:30:58
Сеня, конечно не изменилось, и Ельцин такой молодой и юный август впереди :)
User
2021-08-19 10:16:42
Аристократы с деньгами в деревянные дырки ходить не будут.
Беня
2021-08-19 11:27:00
User, с чего ты взял? Это всего лишь взгляд на мир через дырку в заборе твоих комплексов неполноценности. А рыночные цены это объективно. Если дырка продается - значит дырка "есть карашо", учитывая шо экстрим в тренде.
На стреле башенного крана не каждый сможет посидеть и поселфиться, а на дырке - да сколько угодно, чистое здоровье еще и прикольно :)
User
2021-08-19 12:49:47
Беня, таки ж, русским по белому написано, что поселок ждет аристократов, а не шлимазлов. :)
Изя
2021-08-19 09:38:46
Хоть тут мы первые , драть три шкуры умеем , а работать особо нет )) :)
Беня
2021-08-19 11:28:59
Изя, вы дремучий совок :)
А "три шкуры" в нормальных странах называется рыночная конъюнктура причем благоприятная :)
Изя
2021-08-19 11:35:35
Беня, о как ))) хамишь парниша )))
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