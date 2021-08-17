Поселок в Карелии ждет аристократов с деньгами в «бархатный» сезон

Согласно данным сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, самое дорогое направление в «бархатный» сезон — Пряжа, а самое дешевое — Москва.

Карельский поселок Пряжа, Валдай в Новгородской области, а также Эльбрус, Осташков, Истра, Узнезя, Ялта, Красная Поляна, Зеленоградск и Москва — самые «роскошные» направления отдыха и путешествий в сентябре и октябре.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в «бархатный» сезон от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Москве, отдых же в Пряже оказался по карману лишь обеспеченным людям.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года.

Десять дорогих направлений отдыха в «бархатный» сезон:

Пряжа — 9000 ₽ / 7 ночей

Валдай — 8000 ₽ / 7 ночей

Эльбрус — 7257 ₽ / 7 ночей

Осташков — 5515 ₽ / 6,5 ночи

Истра — 4700 ₽ / 2,5 ночи

Узнезя — 4000 ₽ / 6 ночей

Ялта — 3515 ₽ / 9 ночей

Красная Поляна — 3040 ₽ / 3 ночи

Зеленоградск — 2995 ₽ / 7 ночей

Москва — 2860 ₽ / 2,5 ночи