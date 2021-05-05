Посетитель бара в Петрозаводске разбил бутылкой голову сотруднице

Полиция ведет розыск подозреваемого в нападении на сотруднику бара в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, заявление о нападении поступило накануне вечером.

По предварительным данным, неизвестный зашел в помещение бара на улице Радищева и попросил продать ему спиртное. Когда сотрудница отвернулась, он дважды ударил ее бутылкой по голове. После того, как девушка убежала, преступник, по версии полиции, похитил алкогольные напитки.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.