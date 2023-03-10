Посетитель кафе в Карелии попал в руки к росгвардейцам за удар соперника солонкой по голове

Сотрудники Росгвардии Карелии разобрались в конфликте двоих мужчин в одном из кафе Олонца.

В ночь на 12 марта за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны обратился житель Олонца. Он рассказал, что в одном из кафе неизвестный ударил его солонкой по голове. Нарушителем оказался 58-летний житель района.

Ранее сигнал тревоги поступил из кафе в Костомукше. Продавец пояснила, что пьяный посетитель отказался оплатить заказ. Во время беседы с росгвардейцами тот начал громко ругаться матом.

В одном из алкомагазинов Медвежьегорска нетрезвый 45-летний мужчина мешал работе продавца и обматерил покупателей.

Представители Росгвардии доставили всех задержанных в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.