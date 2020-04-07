Посетитель магазина в Петрозаводске пытался расплатиться купюрой "Банка приколов"

В Петрозаводске 7 апреля задержали мужчину, пытавшегося расплатиться купюрой "Банка приколов", сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Тревожная сигнализация сработала в одном из гипермаркетов города.



Один из посетителей попытался расплатиться за выбранный товар фальшивой купюрой номиналом 5 тысяч рублей.



Бдительный кассир заметила на купюре признаки подделки и не позволила злоумышленнику довести дело до конца. 54-летний гражданин задержан росгвардейцами.

По факту произошедшего сотрудники МВД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что более 60 фальшивых купюр обнаружили в Карелии в прошлом году.