Посетителей ТЦ "Лотос Плаза" в Петрозаводске эвакуировали из-за сообщения о заминировании здания

Посетителей торгового центра "Лотос Плаза" в Петрозаводске эвакуировали из-за сообщения о бомбе, на месте работают оперативные службы.

Как сообщили в МЧС Карелии, на место выехали спасатели в составе 18 человек и 5 единиц техники.

По нашей информации, поступило сообщение о заминировании здания торгового центра.

В настоящее время посетители выведены из торгового центра.

Добавим, что сегодня в течение дня в торговом центре наблюдался предпраздничный ажиотаж.

Парковка была забита машинами, у посетителей возникали сложности при выезде на Лесной проспект.