Посетителей ТЦ в Петрозаводске эвакуировали из-за женской сумочки

В ТЦ "Аура" 23 мая около входа была обнаружена подозрительная сумка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 14.41 на ул. Анохина, 41 в ТЦ "Аура" в 30 - 50 м от входа в здание, у урны, была обнаружена подозрительная женская сумка.

Производилась эвакуация покупателей и персонала из подвальных помещений и первого этажа торгового центра.

Работал кинолог с собакой. Сумка опасности не представляла.