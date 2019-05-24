Посетителей ТЦ в Петрозаводске эвакуировали из-за женской сумочки

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В ТЦ "Аура" 23 мая около входа была обнаружена подозрительная сумка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 14.41 на ул. Анохина, 41 в ТЦ "Аура" в 30 - 50 м от входа в здание, у урны, была обнаружена подозрительная женская сумка.
Производилась эвакуация покупателей и персонала из подвальных помещений и первого этажа торгового центра.
Работал кинолог с собакой. Сумка опасности не представляла.
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