После череды трагедий на воде в Карелии министр призвал бизнес повсеместно продавать спасжилеты

Трагические случаи гибели людей на воде, произошедшие в последние дни в Карелии, побудили министра экономического развития Олега Ермолаева обратиться в бизнесу с призывом включить в обязательный ассортимент товаров спасательные жилеты.

Его обращение опубликовано на официальной странице министерства Вконтакте.

«Обращаюсь ко всем руководителям торговых организаций, индивидуальным предпринимателям о рассмотрении возможности по включению спасательных жилетов всех размеров, в том числе детских, в ассортимент реализуемых товаров и обеспечения их наличия с небольшой торговой наценкой в торговых объектах республики в местах повышенного потока покупателей (входные, кассовые зоны и т. д.). Полагаю, что принимаемые меры будут способствовать повышению безопасности жителей и гостей республики на водных объектах», — написал Ермолаев.

Он сослался на опыт зарубежных стран — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».