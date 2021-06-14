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После череды трагедий на воде в Карелии министр призвал бизнес повсеместно продавать спасжилеты

Новости. Общество
15:22, 15 Июня 2021
фото: pixabay

Трагические случаи гибели людей на воде, произошедшие в последние дни в Карелии, побудили министра экономического развития Олега Ермолаева обратиться в бизнесу с призывом включить в обязательный ассортимент товаров спасательные жилеты.

Его обращение опубликовано на официальной странице министерства Вконтакте.

«Обращаюсь ко всем руководителям торговых организаций, индивидуальным предпринимателям о рассмотрении возможности по включению спасательных жилетов всех размеров, в том числе детских, в ассортимент реализуемых товаров и обеспечения их наличия с небольшой торговой наценкой в торговых объектах республики в местах повышенного потока покупателей (входные, кассовые зоны и т. д.). Полагаю, что принимаемые меры будут способствовать повышению безопасности жителей и гостей республики на водных объектах», — написал Ермолаев.

Он сослался на опыт зарубежных стран — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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