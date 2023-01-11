Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о проведении Крещенских купаний в ночь на 19 января.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, что после двухлетнего перерыва в Петрозаводске состоятся крещенские купания.

«Заявка Отдельского казачьего общества Республики Карелия на проведение мероприятия согласована. Сотрудники администрации, правоохранительных органов, медики и спасатели окажут им помощь в организации обряда», - написал Любарский.

Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января с 00.00 до 3.00 у памятника Петру I. Замеры показали, что толщина льда там сейчас составляет 26-27 сантиметров.

Для удобства горожан будут организованы отапливаемые палатки.

Глава города предупредил: неорганизованные крещенские купания в других местах запрещены. Для обеспечения безопасности будут организованы рейды.

«А стоит совершать обряд или нет – каждый решает для себя. Но, если верить петрозаводской газете от 10 января 1870 года, «каждый год повторялись крещенские купания, несмотря ни на какой мороз, и обычай этот повсеместен в губернии», - отметил Владимир Любарский.