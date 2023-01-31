После освобождения из колонии житель Карелии сразу попался на краже текилы и шоколада

Жителя Кондопожского района Карелии подозревают в краже алкоголя, шоколада и сигарет.

Ранним утром 11 февраля в полицию Кондопожского района поступило сообщение о краже из сетевого магазина. Неизвестный разбил стеклянную дверь, проник в помещение и украл товары на сумму свыше 16 тысяч рублей.



В их числе оказались несколько бутылок текилы, сигареты, шоколад. Днем ранее с аналогичным заявлением в полицию обратились работники другого торгового заведения. Ущерб превысил восемь тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Под подозрением оказался 34-летний житель одного из поселков Кондопожского района, который недавно освободился из колонии. Мужчина во всем признался, пишет МВД Карелии.

По обоим эпизодам возбуждены и расследуются уголовные дела.