После шторма застрявших на Валааме детей эвакуируют в Сортавалу

По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, в общежитии Сортавальского техникума подготовлены места для размещения детей и горячее питание

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев прокомментировал Центру управления регионом (ЦУР) ситуацию с 20 детьми, которые отправились в опасный шлюпочный поход по Ладожскому озеру под руководством ханты-мансийского «Союза морских пехотинцев».

Организаторы похода, среди которых руководитель общественной организации, проигнорировали предупреждение Лахденпохской районной прокуратуры о том, что шлюпки имеют разрешенное удаление от берега 3 км, и повели группу на Валаам, чем подвергли опасности жизнь и здоровье детей.

Сейчас группа находится на острове. После окончания шторма дети будут эвакуированы в Сортавалу.

Геннадий Сараев призвал родителей, отправляя детей на отдых, проверять, входит ли лагерь реестр и отвечает ли всем требованиям безопасности.

«При организации таких походов, необходимо ориентироваться на организации, которые имеют опыт, являются государственными, поскольку есть структуры, отличающиеся правовым нигилизмом», — сказал омбудсмен.

Ситуация находится на контроле у карельского уполномоченного по правам ребенка. После эвакуации дети будут размещены в Сортавале. Все необходимое для этого уже готово.

«В общежитии Сортавальского техникума уже подготовлены места для размещения детей, горячее питание», — рассказал Геннадий Сараев.

По информации Прокуратуры РК, сейчас решается вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя шлюпочного похода.