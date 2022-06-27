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После укуса змеями трое детей в тяжелом состоянии госпитализированы в Петрозаводске

Новости. Происшествия
07:43, 28 Июня 2022
фото: © krassever.ru

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В Детскую республиканскую больницу после укуса змеями доставлены дети 4-х, 12 и 14 лет, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как написал на своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков, в прошлую пятницу, 24 июня, и выходные дни, 25 и 26 июня, трое детей - их возраст - 4 года, 12 и 14 лет - доставлены в Детскую республиканскую больницу после укуса змеями.

«Двое детей покусаны на отдыхе в Пряжинском районе, один – в Прионежском. Все дети были доставлены в ДРБ в тяжелом состоянии, им потребовалось лечение в отделении реанимации, всем введена сыворотка против яда гадюки. Сейчас угрозы для жизни и здоровья детей уже нет», - сообщил Охлопков.

Глава Минздрава напомнил родителям, что для детей укус змеи наиболее опасен: чем меньше масса тела, тем тяжелее протекают последствия укуса. Реакция на яд может проявиться отеком слизистых оболочек рта и носоглотки, нарушающим нормальное дыхание, падением артериального давления до обморочного состояния и другими малоприятными симптомами.

«Самое важное при укусе змеи – вовремя оказать первую помощь: обеспечить пострадавшему покой, зафиксировав укушенную конечность, давать ему больше воды, при возможности – антигистаминный препарат. Затем человек должен быть доставлен в медицинскую организацию, где им займутся специалисты, - объяснил врач, детский хирург Михаил Охлопков. - Будьте внимательны и осмотрительны при отдыхе на природе или на даче, чтобы избежать неприятных сюрпризов».

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