После визита в Карелию в Совфеде предложили платить сборщикам ягод

Самозанятым гражданам могут начать выплачивать деньги на открытие своего дела по сбору и первичной обработке дикорастущих ягод.

Такое предложение выдвинули члены Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля во время рабочего визита в Карелию, пишет "Парламентская газета".

"Сегодня такая помощь возможна для тех, кто занимается растениеводством и овощеводством, но сбора ягод в этом списке нет. Если включить в него сбор дикорастущих ягод, будет и мотивация у людей, и производство будет обеспечено ягодами. Там готовы их закупать", – рассказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности Андрей Кутепов.

На заводе "Ягода Карелии", где перерабатывают ягоды и производят варенья и джемы, рассказали сенаторам, что производству не хватает сырья. Поэтому сенаторы выдвинули предложение предусмотреть выплаты для самозанятых граждан из местных бюджетов на открытие своего дела.