После взрыва газового баллона в пятиэтажке Петрозаводска вылетели стекла

В одной из квартир Петрозаводска взорвался туристический газовый баллон, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую субботу, 27 июня, в 14.30 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Краснофлотской произошел взрыв туристического газового баллона.
В результате взрыв, на кухне в квартире выбило стекла, а также было повреждено имущество.
Возникший пожар, по информации МЧС, был ликвидирован до прибытия пожарных.
К ликвидации происшествия привлекались 12 сотрудников МЧС, работники газовой службы и медики.
По словам пресс-службы МЧС, во время происшествия никто не пострадал.
Но источник ИА "Республика" сообщает, что баллон примерной емкостью 0,5 литра взорвался в руках мужчины. Его с ожогами головы и рук госпитализировали в больницу.
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