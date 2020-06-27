После взрыва газового баллона в пятиэтажке Петрозаводска вылетели стекла

В одной из квартир Петрозаводска взорвался туристический газовый баллон, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 27 июня, в 14.30 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Краснофлотской произошел взрыв туристического газового баллона.

В результате взрыв, на кухне в квартире выбило стекла, а также было повреждено имущество.

Возникший пожар, по информации МЧС, был ликвидирован до прибытия пожарных.

К ликвидации происшествия привлекались 12 сотрудников МЧС, работники газовой службы и медики.

По словам пресс-службы МЧС, во время происшествия никто не пострадал.

Но источник ИА "Республика" сообщает, что баллон примерной емкостью 0,5 литра взорвался в руках мужчины. Его с ожогами головы и рук госпитализировали в больницу.