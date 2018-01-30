Последний день января в Карелии будет морозным

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О погоде на 31 января в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачная с прояснениями погода.
Временами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый.
Ночная температура составит -13, -15 градусов, днем ожидается -9, -11.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный.
Ночью -8, -13, при прояснениях местами -17, -20 градусов, днем -6, -11, местами похолодает до -15.
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