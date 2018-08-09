Последний рабочий день в Петрозаводске будет жарким

В пятницу, 10 августа, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +28 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики, преимущественно на севере, возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью на севере местами сильный.

Температура воздуха ночью +14, +19, местами до +8 градусов по Цельсию. Днем +23, +28.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +17, +19, а днем +26, +28 градусов.