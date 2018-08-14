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Новости. Общество
16:06, 14 Августа 2018
фото: личная страница А.Гезалова в "ВКонтакте"

"Посмотреть в глаза и передать печеньки": Гезалов хочет посетить подростка, который сжег Успенскую церковь

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Известный общественник, эксперт в области сиротства Александр Гезалов сообщил, что хочет посетить в Центре временного содержания подростка, который подозревается в поджоге Успенской церкви в Карелии.

"Очень хочу посетить в ЦВИНП парня, который сжег храм в Кондопоге. Просто посмотреть в глаза и передать печеньки, к чаю... Никак не могу понять человека, который вырос среди нас и приехал к бабушке жечь церковь… Никак…", - написал Александр Гезалов на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток, в тот день гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

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Комментарии

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deep
2018-08-14 16:49:18
Гезалов, лучше посмотри в глаза хозяевам телекананалов: почему там круглосуточно идут развратные и бандитские сериалы?
Неравнодушный
2018-08-14 16:45:42
Посещать его надо было, когда он антирелигиозными идеями начинал увлекаться... А теперь без толку, ещё и покусать может.
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