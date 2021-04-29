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Посольство США сокращает оформление виз россиянам

Новости. Политика
12:17, 30 Апреля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC
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В Америку граждане России смогут выехать только в случае экстренной необходимости.

Посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян. Как сообщило РИА Новости, консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, связанными с «вопросами жизни и смерти».

В качестве причины такого шага американская дипломатическая миссия назвала намерения российских властей запретить посольству США нанимать на работу иностранных граждан. «Мы сожалеем, что действия российского правительства вынудили нас сократить консульский персонал на 75 процентов, и будем стремиться предложить гражданам США столько услуг, сколько сможем", – заявили в американском посольстве.

Как ожидается, дипмиссия США больше не будет заниматься нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Тем, кому требуется новый американский паспорт, предлагается отправить запрос по электронной почте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-30 13:45:05
Столько чиновников..без виз останется. Как жить? :)
кир
2021-04-30 13:55:02
Off, а ты, ленивец, без работы живешь и ничего. Мама кормит.
врунофф
2021-04-30 13:16:38
леопольдишку от туда вышвырнули за поганый язык, теперь здесь визжит и ручонками жестикулирует
Крутяк
2021-04-30 13:02:44
Ещё ЕС закроет свои границы для нашего ворья и пипец "соловьевым" и прочей "патриотической шелупони", кто здесь тявкает на " загнивающий " Запад, а там уже виллы и коттеджи со счетами....и семьями...
zanoza
2021-04-30 13:46:48
Крутяк, эти найдут лазейки как посещать свои виллы , я даже не сомневаюсь.
Дима
2021-04-30 13:42:57
Крутяк, ворье и патриотическая шелупонь, в основном, имеют вид на жительство в цивилизованных странах, а в РФ зарабатывают миллионы на доверчивых, покорных и туповатых людях. Так что им эти запреты вряд ли принесут проблемы, в отличие от простых людей.
кир
2021-04-30 13:59:35
Дима, чего переживаешь, богатей? В финку уедешь без проблем. Или тебе Штаты нужны? Попадут они вместе с Украиной в список недружественных стран.))
кир
2021-04-30 13:36:57
Крутяк, чего такой бестолковый? У каждого работающего вилла должна быть. А ты, стало быть, бездельник как офф? :)
Честный чел
2021-04-30 12:38:35
Наувке с Пеусковым закроют въезд и прощай роскошная жизнь в Америке на "прожиточный минимум" , со счетами в банках США?!?
Гость
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