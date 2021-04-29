Посольство США сокращает оформление виз россиянам

В Америку граждане России смогут выехать только в случае экстренной необходимости.

Посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян. Как сообщило РИА Новости, консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, связанными с «вопросами жизни и смерти».

В качестве причины такого шага американская дипломатическая миссия назвала намерения российских властей запретить посольству США нанимать на работу иностранных граждан. «Мы сожалеем, что действия российского правительства вынудили нас сократить консульский персонал на 75 процентов, и будем стремиться предложить гражданам США столько услуг, сколько сможем", – заявили в американском посольстве.

Как ожидается, дипмиссия США больше не будет заниматься нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Тем, кому требуется новый американский паспорт, предлагается отправить запрос по электронной почте.