Постояльцы интерната в Карелии погладили «белого медведя» (ФОТО)

В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась встреча постояльцев с «белым медведем» и больничными клоунами.

Больничные клоуны и человек в костюме белого медведя прибыли в Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, чтобы провести праздник для постояльцев. Об этом сообщает паблик учреждения.

«Как же мы соскучились!!! Вновь у нас в гостях „Больничные клоуны Карелии“ да еще и с белым медведем! А это значит — веселье, радость и задор!!!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как постояльцы интерната в Петрозаводске ощутили атмосферу жаркой Индии и солнечной Кубы.