Пострадавшему на производстве петрозаводчанину подарили автомобиль

Автомобиль адаптирован для водителя с нарушением опорно-двигательного аппарата, сообщили в отделении Фонда соцстрахования по Карелии.

Петрозаводчанин, пострадавший вследствие несчастного случая на производстве, получил ключи от нового автомобиля Lada Granta. Автомобиль адаптирован специально для своего владельца и переоборудован для ручного управления, что позволит водителю с нарушением опорно-двигательного аппарата увереннее чувствовать себя на дорогах.

Предоставление гражданам, пострадавшим на производстве, транспортных средств при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению транспортных средств является одним из видов социальной адаптации.

В соответствии с действующим законодательством, человек, получивший травму на производстве, имеет право на оборудованный автомобиль каждые семь лет. Отделение Фонда ежегодно компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а капитальный ремонт машины оплачивает один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости машины.