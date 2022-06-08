Пострадавшие от весеннего потопа пешеходные мосты восстанавливают в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о восстановительных работах на пешеходных мостах, которые пострадали от потопа весной.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в середине мая реки вышли из берегов из-за ливневых дождей и обильное снеготаяния. Стихия повредила несколько пешеходных мостов в парках города. Последствия потопа постепенно устраняются.

«Так, мост через Неглинку по улице Попова подрядчик уже привел в порядок. Вскоре он же отремонтирует мост и в парке Зеленый Берег на Перевалке. На этой неделе работы уже должны закончиться», — рассказал Любарский.

Также, по словам главы города, до 15 июля подрядчики должны привести в порядок пирс, лестницу и шлюзы плотины в парке Утиный Пруд.

«А вот мост через Неглинку у „Лотос Плазы“ требует большего внимания: его стихия потрепала больше остальных. «Сейчас рассчитываем объем работ», —сказал Владимир Любарский. — Починить мост сразу, увы, было невозможно: во-первых, уровень воды в реках был высоким, а во-вторых, необходимо было согласовать работы с энергетиками, поскольку их сети пролегают у мостов».

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая Петрозаводск ушел под воду из-за разлившихся рек.