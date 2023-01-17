Пострадавший от санкций флагман промышленности Карелии планирует не допустить сокращения производства

Крупнейшее в Карелии предприятие — «Карельский окатыш», сократившее объемы производства в 2022 году, планирует не допустить дальнейшего снижения в 2023 году.

Об этом сообщил сегодня гендиректор комбината Максим Воробьев на совещании, посвященном развитию Костомушского городского округа, где находится предприятие.

По словам Воробьева, в 2022 году из-за сокращения западных рынков сбыта объемы производства на комбинате составили 94% к уровню 2021 года.

«Задача на этот год — удержать объемы, как минимум равные объемам прошлого года. Видим эти возможности с точки зрения сбыта. Это, прежде всего цепочки в рамках компании, загрузка коксоаглодоменного производства Череповецкого металлургического комбината. В основном, это внутренний рынок сейчас», — сказал Воробьев.

По его словам, в 2023 году предприятие планирует продолжить модернизацию и запустить вторую линию комплекса циклично-поточной технологии, а также перейти на альтернативные виды горных машин из-за прекращения поставок из стран Запада.