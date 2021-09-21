Поступления налога на прибыль в бюджет Карелии выросли в 2,6 раза

Республика выполнила годовой план по сбору этого вида доходов к началу осени.

В нынешнем году в Карелии отмечен существенный рост поступлений налога на прибыль организаций. По данным республиканского министерства финансов, объем таких поступлений в карельскую казну к началу осени составил 8,3 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Всего в 2021 году власти Карелии рассчитывали получить в региональный бюджет около 8 миллиардов рублей в качестве налога на прибыль. Таким образом, годовой план по сбору этого вида доходов оказался выполнен в республике к сентябрю.