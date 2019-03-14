Поступления налогов в бюджет Карелии увеличилось на треть

Министерство финансов республики зафиксировало рост налоговых поступлений в бюджет региона в первый месяц текущего года.

В январе 2019 года консолидированный бюджет Карелии пополнился на 1,8 млрд налоговых доходов. Это на 33%, или на 0,4 млрд рублей, больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин республики.

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