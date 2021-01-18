Крещенских морозов 19 января в Карелии не будет

О погоде на вторник, 19 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 19 января, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах появится гололедица. Ветер юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо меняться.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем -3,-8°С, на севере до -13°С.