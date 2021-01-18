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Крещенских морозов 19 января в Карелии не будет

Новости. Погода
17:00, 18 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на вторник, 19 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 19 января, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах появится гололедица. Ветер юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо меняться.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем -3,-8°С, на севере до -13°С.

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Комментарии

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врунофф
2021-01-18 19:24:15
так называемый известный карельский фотограф тимин всенепременно сфотографирует эти градусы со своего квадрокоптера.
кир
2021-01-18 18:17:06
Когда вы морозы предрекали, мой кот выступил с заявлением, что в Карелии морозов не будет. Посмотрите архив. :)
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