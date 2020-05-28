Потери бюджета Карелии, вызванные эпидемией, частично компенсированы из федеральной казны

Налоговые и неналоговые потери бюджета Карелии, вызванные пандемией коронавируса, частично компенсированы за счет дотации из федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей.

По сообщению министерства финансов Карелии, деньги поступили в бюджет 27 мая.

"Основной целью предоставления дотации является компенсация снижения собственных доходов бюджета в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Таким образом, средства будут направлены на замещение выпадающих налоговых и неналоговых доходов в целях осуществления предусмотренных в бюджете первоочередных расходов", - говорится в сообщении. Какую сумму потеряла карельская казна из-за коронавируса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".